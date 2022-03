V sestavě Nymburka chyběl kvůli zranění zkušený Martin Škarecký, což byla obrovská ztráta. Do sestavy se od začátku nevešel Ruszó, jeden z dvojice nových borců, šanci dostal od začátku druhé půle. To už jeho tým prohrával nejtěsnějším rozdílem. Jestli nymburští fotbalisté mysleli na vyrovnání nebo dokonce obrat, zapomenout asi museli hodně rychle. Hned po příchodu z kabin inkasovali podruhé. Pak už jen hosté kontrolovali vítězství třetí brankou.

Parádní sezonu hokejisté Nymburka k postupu do Krajské ligy nedotáhli

„Předpokládali jsme, že soupeř bude silnější na balonu. Jenže kde jsme viděli naši šanci, z toho nakonec rozhodl soupeř. Dostali jsme dva góly po standardních situacích, to je pak těžké“ řekl po zápase trenér Nymburka Lukáš Vlk. „Na druhou stranu nás Dobrovice do ničeho nepostila a fotbal to moc hezký nebyl z obou stran, spíš převládal boj. V takových zápasech, kdy už jde o body, se to láme. Nedařilo se nám po stranách, kde jsme byli zajímaví v přípravě, teď to nešlo. Navíc se nám tam zranil Roman Novotný. Druhý gól byl vlastenec hned po poločase a pak už to bylo složité,“ uvedl Vlk.

Ten se musel obejít bez zraněného Martina Škareckého. „Hodně nám chybí. Zranil se minulý týden na tréninku, má svalové problémy,“ objasnil kouč Polabanu.

Branky: 33. Tomíček, 46. vlastní Krumpholc, 64. Marek Sedláček. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Petrovič – Kotek, M. Novotný, Herčík, R. Novotný (44. Krušinský), Hobík, Wiehl, Nepovím, Drobný, Krumpholc (70. Ouředník), Hrdlička (46. Ruszó).