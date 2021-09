Absence pěti hráčů se na hře Unionu projevit musela

Union Čelákovice živil naději na dobrý výsledek více než čtyřicet minut. To prohrával v dalším pokračování krajské I.A třídy na trávníku mělnické Pšovky o jediný gól. Jenže do poločasu inkasoval ještě počtvrté a to se mu stalo osudným. Domácí fotbalisté přidali po pauze další dvě trefy, hosté už se střelecky neprosadili.

Union Čelákovice dostal na Pšovce Mělník šest gólů | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pš. Mělník – Čelákovice 6:2 „Oproti minulému zápasu postrádal trenér Skuhravý hned pět hráčů, kteří se z různých důvodů omluvili, a tak museli vypomoci dorostenci,“ uvedl po utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Navíc utkání začalo smolně, když již ve druhé minutě šli po nepodařeném odkopu domácí do vedení. Další průběh byl ve znamení převahy domácích, kteří navýšili vedení na dva nula. Hned po rozehrání snížil hlavou Haloun. V závěru půle šli mělničtí hráči znovu do dvougólového vedení, ale konečná podoba první půle po brance Kadeřábka byla čtyři dva. Druhý poločas přinesl i několik možností pro nás, ale branky stříleli jen domácí. Konečná podoba výsledku pro nás není příliš lichotivá a to nás čeká v úterý další těžký soupeř,“ uvědomil si Milan Šikl. Slovan sahal po třech bodech. Remízu trefila Čáslav v poslední minutě Přečíst článek › Branky: 3. vlastní Haloun, 24. Studený, 31. Chytil, 45. Mrvík, 66. Šimandl, 86. Dvorný – 25. Haloun, 42. Kadeřábek. Poločas: 4:2. Union Čelákovice: Janda – Bílek (68. Červený), Mašek, Vacek, Linka (78. Štrobl), Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Kadeřábek, Konečný, Haloun.