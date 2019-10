Býchory – Pátek 4:2

„V první řadě musím jako minulý týden pochválit rozhodčí. Zvládli to všichni tři v pohodě, a pak je radost i hrát,“ chválil trenér Pátku Milan Švábenský.

Výsledkově to ale Pátku moc nevyšlo. „Začali jsme špatně a o celém zápase se rozhodlo v prvních dvaceti minutách. To domácí dali čtyři góly a o zápase v podstatě rozhodli. Nejhorší je, že se nám to stalo už po několikáté. První poločas jsme nestíhali. Hlavně pak v pohybu, kdy jsme byli všude druzí. Soupeř půli vyhrál zaslouženě,“ uvedl Švábenský.

„Druhý poločas už jsme odehráli lépe. Kluci si uvědomili, že takhle se I.B třída nehraje. Šance byly na obou stranách a hrálo se nahoru - dolů. Jak jsem ale říkal, o zápase se v podstatě rozhodlo už v prvním poločase. Do posledních zápasů je potřeba radikálně změnit přístup k fotbalu, abychom získali důležité body,“ apeluje trenér.

Branky: 11. Jirkovský, 19. Pěkný, 21. Vyhnánek, 41. Lev – 44. Grospič, 70. Ryšánek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Čechmánek. Diváci: 100. Poločas: 4:1.

Pátek: Kmoch – Stibor, Kalina, Bulíř, Zumr, Stehlík, Mašinda (72. Petráň), Jirásek (34. Hojsák), Bartheldy, Ryšánek, Grospič (81. Týma).

Markéta Stiborová