Středočeský celek, který v poslední sezoně obsadil ve FNL osmé místo, měl na úvodní tréninkové jednotce několik nových tváří. S Vlašimí makali Ondřej Ruml, Filip Firbacher, David Kozel, Nedžad Zinhasovič, Martin Sklenička a Adrian Jeziorski. Naopak chyběli Milan Kadlec, Jiří Januška, Filip Vedral, Jan Záviška a Petr Plachý.

„Změn v kádru samozřejmě bude několik, ale zatím nebudu konkrétní. Přestupové období je dlouhé a stát se může mnohé,“ řekl pro klubový web Vlašimi trenér Šmejkal, který zároveň prozradil: „Letošní letní příprava bude krátká. Hráči začnou dvěma adaptačními tréninky. Následovat bude týden, kdy máme v plánu více dvoufázových tréninků a poté najedeme na tradiční rytmus.“

Co se týče zápasového vytížení, Vlašim měla v plánu utkání s rezervou pražské Sparty, to však bylo vzhledem k výskytu onemocnění koronavirem v kádru Sparty B zrušeno. „Aktuálně řešíme to, zda dokážeme sehnat ještě soupeře. Jinak nás čeká turnaj v Počátkách,“ uvedl Šmejkal s tím, že více zápasů tým v přípravě neodehraje.

„Já bych tomu snad ani neříkal letní příprava, protože za dva týdny hrajeme první mistrovské utkání. Kluci měli třináct dní dovolenou a během té doby určitě neztratili všeobecnou vytrvalost. Letošní ročník bude specifický v tom, že bude jen čtrnáct týmů. Všichni začínají od nuly a uvidíme, jak se komu bude dařit. My samozřejmě budeme chtít v každém utkání uspět a hrát takový fotbal, který nás bude bavit. Ovšem, jak se nám bude dařit, ukáže až čas,“ dodal na závěr kormidelník vlašimské střídačky.