Tomáši, jak se rodilo vítězství nováčka nad kandidátem postupu do první ligy?

Podali jsme jako celý tým asi nejbojovnější výkon za celý dosavadní průběh sezony. Rvali se jeden za druhého a odměna se dostavila. Byli jsme Hradci důstojným soupeřem a vyhráli zaslouženě. Tohle vítězství je pro nás hodně cenné.

Nepočítáme-li listopadovou výhru v Ústí nad Labem a po ní březnovou s Vítkovicemi, které od sebe dělilo tři a půl měsíce, je to poprvé, co se Vyšehradu podařilo v této soutěži vyhrát dvakrát za sebou…

Jak jsem právě řekl, bojujeme jeden za druhého, a o to jde. Jak všichni vědí, změnil se trenér, což byl nový impulz, aby nás to nakoplo a motivovalo. Tím rozhodně nechci říct, že by byla chyba v předchozím trenérovi. Nicméně ten nový impulz to určitě chtělo. Začalo se nám i výsledkově dařit.

V čem byly poslední dva zápasy v Třinci a teď doma s Hradcem srovnatelné a v čem naopak rozdílné? Vedla ke třem bodům stejná cesta?

Srovnatelná byla určitě ta bojovnost, která nám předtím chyběla. Takhle týmově jsme dosud nehráli. Jiné byly v tom, že zápas s Třincem byl venku a teď s Hradcem sice doma, ovšem proti velmi silnému soupeři, který usiluje o účast v baráži. Fotbalová kvalita Hradce je neoddiskutovatelná. Takže jsme věděli, že nemůžeme jako v Třinci spoléhat na nakopávané balony a spoléhat na to, že pak budeme dříve u odražených míčů. Takže jsme to změnili. Zpočátku jsme sice i proti Hradci také nakopávali, abychom je ukolébali, pak jsme ale přešli na kombinační hru.

Tomáš Čvančara

Narozen: 13. srpna 2000

Výška 190 cm, váha 85 kg

Dosavadní kariéra: Libiš, Neratovice, Sparta, Slavia, Admira, Meteor, Jablonec, Empoli (Itálie), Vyšehrad

Za Vyšehrad: 29 zápasů (16 ve F:NL, 1 v MOL Cupu, 12 přípravných), 19 gólů (11 ve F:NL, 8 v přípravě)

Reprezentace: 1x za U19, 14x za U18

Taktika nesla své ovoce. Asi nejde proti silným soupeřům chtít odehrát celý zápas fotbalově, že?

Přesně tak. Nechci v ničem Vyšehrad snižovat, ale musíme si uvědomit, že pokud hrajeme proti týmu jako je Hradec, je to srovnatelné, jako by hrál například Zlín se Slavií. Alespoň zatím to tak je. Musíme podle toho udělat taktiku a hru. Z tohoto úhlu pohledu jsme to zvládli dobře.

Proti Hradci jste vstřelil váš jedenáctý gól sezony. Bral jste zápas také jako souboj s hradeckým kapitánem Vlkanovou?

Ne, to vůbec ne. Vím o něm, protože sem tam se na tabulku střelců podívám, rozhodně jsem se na to ale neupínal. Ke gólům vede týmový výkon, pak vznikají i šance a možnost přidat další góly. Na podzim jsem v šesti zápasech vinou zranění chyběl, mám jich tak odehráno šestnáct a v nich jsem dal jedenáct gólů, za což vděčím spoluhráčům, kteří na mě makají. Viz třeba teď Tomáš Jablonský a jeho krásná přihrávka. Vždy je to zásluha celého týmu, a také jemu celému patří můj dík.

Na góly jste už zvyklý, tak proč jste si po něm najednou sundal dres?

Měl jsem prostě radost. Samozřejmě to nebylo disciplinované, asi za to dostanu od trenérů pohlavek. Prostě ze mě vytryskla radost, že jsem dal gól a že se nám daří i proti tak silnému protivníkovi.

Proti vám stál hradecký brankář Otmar, se sedmi nulami nejlepší strážce svatyně soutěže…

Dařilo se nám. Ze tří střel, které letěly na jeho bránu, byly dva góly.

Zápas sledovala i vaše maminka, přinesla vám tedy štěstí?

Byla snad poprvé na mém zápase v dresu Vyšehradu, štěstí nosí hlavně táta, protože ten chodí častěji. Ale měl jsem samozřejmě radost, že tu byla. Povedlo se mi dát před ní gól, porazili jsme Hradec, spokojenost.

Zápasy jedou v rychlém sledu a hned ve čtvrtek jedete do Varnsdorfu. Pro třetí výhru v řadě?

Chceme jednoznačně vyhrát. Není proč se šetřit. Polovina jara je za námi, chceme dělat další úspěšné výsledky a body. To je pro nás prvořadé.

DENIS POSTLER, MICHAL KÁVA