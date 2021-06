Čtyřiadvacetiletý Ruml je odchovance Viktorie Plzeň. Do velkého dospělého fotbalu ale poprvé nakoukl v dresu Frýdku-Místku. Přes následná působení v Domažlicích, Radotíně a Sokolově se dostal před minulou sezonou až pod Blaník, kde ale vinou zranění nastoupil pouze do devíti zápasů, v nichž zaznamenal jeden přesný zásah, když ve druhém kole pomohl k vysoké domácí výhře 5:2 nad Ústím nad Labem.

„Ondrovi děkujeme za jeho práci ve Vlašimi a v novém působišti přejeme hodně úspěchů,“ uvedl středočeský celek na svém webu.

Na Julisce podepsal Ruml dvouletou smlouvu. „Jsem rád, že můžu být v Dukle. Je to klub s velkou tradicí. Rozhodování nebylo těžké, Dukla je pojem a chtěl bych, abychom hráli v následující sezoně co nejvýš. Chci vyhrávat a udělám pro to všechno,“ nechal se slyšet prostřednictvím na webu svého nového zaměstnavatele.

„Ondra Ruml by měl přinést do našeho týmu rozmanitost. Kromě toho, že je to zajímavý fotbalista, bereme ho i pro jeho zarputilou povahu. Přinese konkurenci na oba kraje naší sestavy,“ komentoval tamtéž Rumlův příchod sportovní ředitel pražského celku Jan Staněk.

Kádr Vlašimi tak před startem nového ročníku opustilo další jméno. Už dříve skončil Jakub Štochl, který po konci sezony udělal definitivní tečku za svou profesionální kariérou.

Další změny vedení klubu oficiálně oznámí v pondělí, kdy mužstvo pod dohledem nového trenéra Martina Hyského odstartuje letní přípravu.