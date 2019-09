„Bylo to vydřené vítězství,“ konstatoval trenér Kolína Petr Pavlík.

Kolín se rozjížděl velmi pomalu. A málem za to pykal. Nymburk se totiž v první půli dostal třikrát do vyložené šance, ani jednu však neproměnil.

Nejprve Koubský z bezprostřední blízkosti pálil nepochopitelně nad, při druhé mu zkazil radost Šlehofer. Levý záložník hostů obešel i brankáře Kubáta, míč z jeho kopačky mířil už za brankovou čáru, za záchrannou brzdu ale zatáhl stoper domácích.

Těsně před přestávkou skvěle zasáhl Kubát, který zneškodnil pokus Maříka.

Po změně stran se karty obrátily. Kolín se do soupeře zakousl a vytvářel si i brankové příležitosti. Dvě z nich proměnil.

První gól připravil parádní uličkou Ondrušík pro Váchu. Agilní krajní záložník Kolína se zbavil dotírajícího soupeře a se štěstím propálil brankáře Plačka.

Zanedlouho střelec vítězné branky ideálně připravil palebnou pozici pro Němečka, kterému stačilo jenom trefit branku. „Seš neuvěřitelnej,“ sklonil střelec poklonu autorovi přihrávky.

Kolín do konce zápasu mohl skóre ještě navýšit, ale Stehnovu ránu vytěsnil Plaček a při hlavičce Šlehofera zachránila hosty tyč.

Pro Kolín to byl desátý bod v divizní skupině C, Nymburk zůstal na třech.

„První poločas vůbec nebyl podle mých představ. V kabině jsem musel zvýšit hlas a sáhnout do sestavy. Jsem rád, že si to kluci vzali k srdci a druhá půle už byla o něčem jiném,“ podotkl Petr Pavlík. „Po změně stran jsme měli spoustu šancí, takže nakonec je vítězství zasloužené. Chtěl bych vyzdvihnout brankáře Kubáta. Moc práce sice neměl, ale když na něho něco šlo, tak to pochytal. A od toho tam brankář je,“ dodal kolínský kouč.

Smutek byl na straně hostí. „V prvním poločase jsme byli nebezpečnější, na šance jsme vyhráli tři jedna, jednou to obránce vykopl z prázdné brány. Kdybychom dali gól, mohl zápas vypadat jinak,“ řekl po utkání hostující asistent trenéra Jiří Dozorec. „Je to o gólech a to se povedlo po naší chybě soupeři. Po druhé brance bylo skoro po zápase. Domácím narostla křídla. My nedáváme šance, to je náš největší problém. Za sezonu jsme dali jen jeden gól,“ dodal nymburský asistent.

FK Kolín – Polaban 2:0

Branky: 48. Vácha, 57. Němeček. Rozhodčí: Richtár. ŽK: 2:4. Diváci: 140. Poločas: 0:0.

FK Kolín: Kubát – Škoda, Šlehofer, Štancl, Koděra – Vácha (84. Rosendorf), Šindelář (68. Urban), Němeček, Ondrušík (82. Zelenka), Veselý (46. Stehno) – Vondráček (88. Bareš).

Polaban Nymburk: Plaček – Podzimek (72. Vaníček), T. Dudla, Bohdan, Bejbl – Lukeš, Škarecký (72. M. Dudla), Vyskočil, Koubský – Vobořil (61. Korec), Mařík.

Vladimír Malinovský

René Volf