Poříčany – Trutnov 1:3

Směle mohli pomýšlet na nějaký bodík. To by ale museli proměnit velkou šanci deset minut před koncem. To se nestalo a Poříčany na konci inkasovaly ještě třetí gól, který znamenal pro Trutnov definitivní pojistku.

„Soupeř hrál hodně dobře a do poločasu se ujal vedení. Když jsme dostali druhý gól, už to s námi nebylo růžové. Herně jsme se ale začali zvedat a také se nám podařilo snížit. Pak jsme trefili hlavou břevno a chvíli před koncem jsme měli obr šanci. Vzadu jsme to otevřeli a soupeř nás potrestal třetím gólem. Oni hráli dobře celý zápas, my jsme v prvním poločase dobře nehráli a zvedali jsme se až po pauze. Bylo by zajímavé, kdybychom deset minut před koncem z obrovské šance vyrovnali. Jinak ale Trutnov vyhrál zaslouženě,“ přiznal jeden z poříčanských trenérů Jiří Kabyl.

Branky: 63. Petr (z PK) - 25. a 56. Slavík, 84. Zezula. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Malík – Janda (61. Gajdasz), Petr, Kabyl, Jindřich (74. Stárek), Houžvička, Chlapec, Pergl (79. Zolotuchin), Balšánek (61. Urban), Valín, Skořepa.