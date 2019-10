„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Hned v první minutě se řítil sám na branku Gajdasz, bohužel minul. Za dvě minuty se ten samý hráč nemýlil,“ začal trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

O pět minut později šli domácí do dvoubrankového vedení. „Pak jsme přestali hrát. Nechali jsme si dát hloupý gól z autu. Poté hosté zlobili a my čekali na brejky. Ve 35. minutě jsme zahráli standardní situaci a ve vápně byl faulován Touš. Kokoška proměnil, tak poločas i zůstal,“ popsal Šmejkal první poločas.

„V kabině jsme si řekli, že budeme čekat na brejky. Hosté nastoupili velmi dobře a vytvořili si dvě šance. To jsme ale přežili. Vzápětí jsme mohli přidat dvě branky, ale chyběl důraz v brankovišti. Nakonec nám jedna šance vyšla. Pro nás to jsou zlaté tři body. Kluci bojovali a makali a to se jim vrátilo,“ chválil trenér.

Poříčany – Hlinsko 4:1

Branky: 3. Gajdasz, 7. Zolotuchin, 38. Kokoška (z PK), 63. Janda – 14. Kyncl. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Švorc. Diváci: 150. Poločas: 3:1. SK Poříčany: Janocsko (46. Malík) – Zdeňka, Touš, Prejsek, Zolotuchin (76. Ramšák), Janda (86. Pergl), Gajdasz, Kotek, Svoboda (90. Stárek), Kokoška, Šmidrkal (68. Seifert).

Markéta Stiborová