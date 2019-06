Polaban – Chomutov 1:2

„Je to pro mě zklamání,“ přiznal trenér nymburského Polabanu Jan Buryán. „Doufám, že se nějaké věci změní a že jsme zachráněni,“ ulevil si trochu tajemně kouč poražených.

Výkon mužstva trenéra rozhodně nepotěšil. „Jsem zklamaný z výkonu, bylo to hodně vlažné, vypadalo to jako pouťák. Někteří hráči se asi uspokojili. Soupeř nebyl lepší, přesto jsme prohráli my. Musíme vyhodnotit s vedení, co bude dál a jaký budeme mít kádr,“ ulevil si Buryán.

Našli se i výjimky. „Neskutečný výkon podal Škarecký. Ve svých letech byl vynikající. Odevzdal na hřišti to, co od hráčů chci,“ dodal kouč Jan Buryán.

Branky: 78. Dudek – 17. Kunart, 54. Boček. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Bohdan, Daněk, Čuřík – Vyskočil – Hobík (46. Kotek), Vobořil, Škarecký (71. Herčík), Zörkler (61. Dudek) – M. Dudla (46. Korec).

(kub)