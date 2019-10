Sobotní dopoledne se neslo v divizní skupině C ve znamení pořádných debaklů hostujících celků. Tomu se nevyhnuli ani fotbalisté Poříčan, kteří dostali pět branek na půdě Libiše.

„Začali jsme špatně, domácí na nás vlétli a byli lepší. Zaslouženě šli do vedení. Pak jsme začali hrát, měli jsme náznaky šancí, ale nic jsme nevyřešili zakončením. Chvíli jsme byli lepší, ale bohužel jsme těsně před poločasem podruhé inkasovali. To nás trošku položilo,“ vyprávěl po zápase trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal. Snaha s výsledkem něco udělat po změně stran vzala rychle za své. „Chtěli jsme to zkusit, ale po brejku přišel třetí gól v naší síti. A pak už bylo po zápase,“ nehledal výmluvy trenér poražených. „Pro nás byl největší problém to, že jsme hráli na velkém hřišti. Navíc se hrálo ráno, proti nám stáli samí mladíci. Takže domácí vyhráli zcela zaslouženě. V tomto utkání se ukázalo, jak na tom jsme. Pokud v zimní přestávce nepřivedeme nějaké posily, bude to velký problém,“ má jasno kormidelním poříčanského mužstva.