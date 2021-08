Horky – Poříčany 3:1

Domácí fotbalisté zahrávali v zápase dva pokutové kopy. Ten první neproměnili, ten druhý byl rozhodující. Horky vstřelily díky penaltě vedoucí branku, v závěru své vítězství pojistili.

„My jsme šli v zápase do vedení. Pak jsme ale dostali červenou kartu za ruku a následný pokutový kop domácí neproměnili. Tím také skončil poločas. Jenže domácí srovnali a pak z další penalty dali na dva jedna. A v závěru přidali třetí branku,“ uvedl jeden z poříčanských trenérů Jiří Kabyl.

„Hráli jsme dobře, škoda že jsme nedali branku na dva nula. Řekl bych, že ta jedna penalta být neměla. Šli jsme do deseti a to nám uškodilo. Od vyloučení měli domácí tlak. Jenže my jsme ještě mohli vyrovnat, ale nestalo se. Jsem přesvědčený, že kdybychom hráli v jedenácti, tak bychom neprohráli,“ zamyslel se Kabyl.

Branky: 59. Livora, 76. Matoušek (z PK) , 89. Yaroshenko – 24. Janda. ČK: 24. Kutina. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Malík – Houžvička, Petr (46. Jindřich), Valín (46.. Zolotuchin), Janda (75. Stárek), Balšánek (75. Pergl), Gajdasz, Kabyl, Kutina, Chlapec, Skořepa.