Hodili za hlavu dvě porážky a v derby vydřeli tři body. Fotbalisté Poříčan, nováček divizní skupiny C, vyhráli na „svém“ trávníku ve Vykáni souboj dvou okresních rivalů. Polabanu Nymburk nastříleli tři branky. Pro hostující fotbalisty to bylo druhé okresní derby během prvních třech kol. Vyhráli v Ostré 1:0, poté však padli doma s Náchodem (0:4). Oba nedělní soupeři tak mají po třech bodech, stejně je na tom i Ostrá.

„Musím kluky pochválit, hráli výborně. Soupeř neměl vyloženou šanci ze hry, jen něco po závarech,“ načal hodnocení okresního derby poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal mladší. „Povedl se nám brejk a Janda svou samostatnou akci zakončil gólem. V prvním poločase jsme byli lepší, po změně stran byli aktivnější hosté, vytvářeli si standardní situace. Ale pak otevřeli hru a my jsme je dvakrát z brejku potrestali. Klobouk dolů před naší obranou, která soupeře nepustila do šance,“ byl spokojený domácí trenér.

Poříčany se musely vypořádat s absencí Kacafírka, ale zvládly to na výbornou. „Kacafírek má problém se zády. Velmi dobrý zápas odehrál na hrotu Gajdasz. A suverénně nejlepší byl Janda, ten nám udělal zápas,“ chválil jednotlivce kouč Šmejkal.