Čím se měl předsednictvu Horek za tak krátkou dobu znelíbit, přes média řešit nechtěl. Konkrétnější nebyl po dotazu ani manažer klubu Jaroslav Dvořák. „Rozhodli jsme se na základě více kritérií, že bude rozumné to ukončit,“ sdělil.

Trenér Mück každopádně trvá na tom, že se mu tým podařilo probudit a svědomí prý má čisté. V kritériu, které Horky trápilo už od podzimu, o zlepšení vypovídá i statistika. Třeba vedoucímu Kolínu se při domácí porážce 2:4 podařilo vstřelit více gólů než v předešlých osmi zápasech dohromady. O týden později v Trutnově cinkl po remíze 1:1 už i bodový zisk – první od bezbrankové remízy s Dvorem Králové v úvodním jarním kole.

Podle Jaroslava Dvořáka přesto celkový výsledek oněch tří kol neodpovídal představám při trenérské změně. „Nějaký impuls jsme museli udělat, za tím si stojíme, protože trenér Mikolanda neměl dlouhodobě dobré výsledky. Ten, kdo ho měl naplnit, to nedokázal podle našich představ.“

K rozchodu podle informací Deníku došlo ještě předtím, než obě strany už ukončenou spolupráci stvrdily písemně. A kdo se u Jizery chopí s trenérským žezlem zároveň i nelehkého úkolu vytáhnout poslední tým skupiny mimo sestupové pásmo?

„Těch šest mistrovských utkání do konce sezony pokryjeme z vlastních zdrojů, ať už z vedení či hráčského kádru,“ odpověděl bez upřesnění Jaroslav Dvořák s tím, že klub intenzivně jedná o trenérovi pro příští sezonu a hráči by se jeho jméno mohli dozvědět v řádu dní. Jestli do Horek přijde trénovat divizi, nebo už jen kraj, pak napoví nejbližší týdny…

