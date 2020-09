Letohrad – Poříčany 1:1, na penalty 2:4

„Začátek byl hodně špatný, asi jsme byli ještě v autobuse. A proto domácí šli do vedení. Poté jsme začali hrát a domácí přehrávali, ale nedokázali jsme ze tří šancí vstřelit branku. Gajdasz se řítil sám na branku, bohužel střelu ukvapil. Druhá půle pokračoval ve stejném duchu byli jsme lepší, ale po vápno . Až střídající Skuhravý krásným přímákem překvapil všechny na stadionu . V 88. minutě jsme mohli jít do vedení, Skuhravý si všiml brankáře venku a přehodil ho ze šedesáti metrů, ale chyběly centimetry. Škoda, mohl to byt krásný gól a hřebík. Následnou loterii jsme zvládli a odvážíme si alespoň bodík navíc. Ještě mi chybí, že někteří hráči nedokáží přetavit výkony z tréninku do zápasu, ale i tak musím klukům poděkovat, ukázali charakter a touhu otočit zápas,“ řekl poříčanský trenér Zdeněk Šmějkal.

Branky: 10. Kabourek – 73. Skuhravý. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 4:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Polomský – Kutina (67. Pergl), Houžvička, Chlapec, Kabyl – Zolotuchun (67. Bím), Skořepa, Janda (67. Valín), Gajdasz (59. Skuhravý) – Petr (83. Stárek), Jindřich.