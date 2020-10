„Začátek byl z naší strany dobrý, třicet minut jsme byli lepším týmem. Měli jsme dvě nebo tři velké šance a šli jsme i do vedení. To byl dobrý start do utkání. Pak se ale zranil po dvaceti minutách Janda, což je náš klíčový hráč směrem dopředu,“ načal hodnocení zápasu poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal.

Jeho tým udržel do vedení do poločasu. Pak o něj ale přišel a dokonce přidala Čáslav druhý gól z pokutového kopu. Jenže penaltu proměnili i domácí a nerozhodný stav dva dva se už do závěrečného hvizdu nezměnil. „Od třicáté minuty jsme trochu vyklidili pole. V půli jsme si něco řekli a deset minut po změně stran bylo o ničem. Pak přišel trest po naší ztrátě a navíc dali hosté z penalty druhou branku. Nám se podařilo alespoň vyrovnat,“ hodnotil utkání poříčanský kouč. „Nejvíce mě mrzí to, že soupeř chtěl o mnoho více než my, báli jsme se hrát. Nedokážeme přenést tréninkové nasazení do zápasů a to je také náš problém,“ řekl po zápase trenér Šmejkal.

Poříčany – Čáslav 2:2, PK 3:5

Branky: 11. Skuhravý, 75. Petr (z PK) – 56. Hejný, 68. Ronovský (z PK). Rozhodčí: Maiello. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 1:0.



SK Poříčany: Malík – Pergl (60. Kutina), Houžvička, Chlapec, Kabyl – Valín (60.Gajdasz ), Skořepa, Skuhravý (60. Zolotuchin), Janda (20. Bím, 81. Stárek) – Jindřich, Petr.