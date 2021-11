Nacházíte se na devátém místě tabulky, máte rovných dvacet bodů. S tím asi budete hodně spokojeni, je to tak?

Se ziskem dvaceti bodů jsme spokojeni. Já si myslím, že mužstvo hrálo na hranici svých možností, dokázali jsme přivézt body i v situaci, kdy jsme jeli na zápas s dvanácti hráči, ve dvou utkáních nastoupil jako náhradník do pole brankář. Po postupu z krajského přeboru mužstvo odehrálo jeden podzim se ziskem devíti bodů, pak byl koronavirus, soutěž se dvakrát po sobě nedohrála, takže pořád jsme jako oddíl nováčkem v divizi. Zisk dvaceti bodů s velmi úzkým kádrem je skvělý.

Jak byste zhodnotil podzimní část sezony z pohledu vašich výkonů?

Samozřejmě vždy se dá najít něco ke zlepšení, některá utkání jsme mohli určitě odehrát lépe. Na druhou stranu často jsme museli hrát s hráči, kteří třeba celý týden netrénovali kvůli nemoci nebo zranění a utkání odehráli silou vůle. Kluci zaslouží za podzim pochvalu a poděkování.

Hodně jste se potýkali s tím, že jste měli málo hráčů, v hodně malém počtu jste trénovali. Jaké to bylo pro trenéra a jak to ovlivnilo přípravu mužstva?

Na divizi je potřeba trénovat alespoň třikrát týdně. No a když máte na tréninku třeba šest nebo sedm hráčů, někteří hráči několik týdnů hráli s jedním tréninkem nebo někdy i bez tréninku, tak je to problém. Už z tohoto důvodu je dvacet bodů skvělých.

Kde hledat příčiny toho, že jste měli tolik zraněných? Mohla to zavinit i dlouhá covidová pauza a menší trénovanost hráčů?

My jsme měli nejen zraněné, ale i nemocné, měli jsme hráče, kteří byli sice negativní, ale necítili se zrovna v pohodě. Samozřejmě covidové období bez tréninků a bez fotbalu jako takové nikomu určitě neprospělo. Všichni si určitě přejeme, aby už se sportování nemuselo omezovat a mohlo se hrát a trénovat bez omezení.

Je někdo z hráčů, kdo zaslouží mimořádnou pochvalu? Byl někdo nepřehlédnutelným tahounem?

Pochvalu zaslouží všichni, ale já bych zdůraznil roli těch, kteří se v danou chvíli nedostanou do sestavy, při tom žijí s mužstvem a spoluvytvářejí tu správnou atmosféru. Nerad jmenuji, ale tentokrát bych udělal výjimku. Michal Polomský odchytal první kolo, pak se dostal do branky až ve čtrnáctém kole a vychytal nulu s velmi silným soupeřem z Velkých Hamrů. Byl připraven kdykoli zaskočit, podporoval svého brankářského kolegu a dokonce dvakrát se dostal do hry jako hráč v poli. Pochvalu zaslouží i naši diváci, kteří fandí a tleskají nejen při výhře, někteří věrní jezdí i na venkovní zápasy, těm patří náš dík.

Dali jste jen osmnáct gólů, což je druhý nejmenší počet v soutěži. Trápila vás nejvíce ofenziva a střílení gólů?

Určitě bychom rádi vstřelili více branek, ale prali jsme se s výše popsanými problémy, což byl jeden důvod nižší produktivity. Potřebovali bychom mužstvo doplnit. Nejen kvantitu, ale i kvalitu.

V průběhu sezony jste se museli vypořádat s odchodem zkušeného Jakuba Balšánka…

Balši je odchovanec Kladna, má to tam z domova výrazně blíž, Kladno začalo sezonu špatně a hledalo mezi odchovanci zkušeného fotbalistu, který by jim pomohl. Vedení mu vyšlo vstříc a nechtělo mu bránit.

Dají se v zimní přestávce očekávat nějaké výrazné změny v kádru?

Mužstvo je potřeba doplnit a zvýšit nejen konkurenci, ale doplnit i z toho důvodu, aby se v zápasech dalo využít pět střídání. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jako nováček soutěže se nemůžeme rovnat podmínkami některým soupeřům, a o to víc bychom si měli vážit zisku dvaceti bodů. Poděkování za podle mého úspěšný podzim patří samozřejmě hráčům a dále všem, kteří se o mužstvo a fotbal v Poříčanech starají. Zvláštní poděkování patří fanouškům, jsou opravdu skvělí a jiní, než to bývá obvyklé. Potlesk zaznívá i při nepříznivém výsledku, toho si samozřejmě všichni vážíme, proto to ti kluci hrají.