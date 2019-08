„Výsledkově jsme nezvládli úvodní duel nové sezony, což mě mrzí,“ litoval po zápase trenér domácího celku Pavel Jícha.

Zápas byl vyrovnaný. V prvním poločase branka nepadla, na ni se čekalo téměř hodinu. A nakonec byla jediná. Na svědomí ji má nymburský forvard Martin Korec.

„Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Předvedli jsme kolektivní, týmový výkon, což nás posunulo ke kýžené brance a k vítězství,“ měl po derby obrovskou radost kormidelník nymburského Polabanu Jan Buryán.

Šance měly oba celky, brankáři však drželi čisté konto. A zcela naprázdno nakonec vyšli střelci týmu Ostré. „Vlastní průběh zápasu byl vyrovnaný a spravedlivá by byla asi remíza,“ zamyslel se kouč poražených Pavel Jícha. „Těžko však můžeme bodovat, když nevstřelíme branku. To se nám zatím v létě stalo poprvé a je smutné, že zrovna v úvodním utkání sezony,“ přemýšlel nahlas trenér Ostré.

Velkou spokojenost neskrýval kouč hostujícího Polabanu. „Šance byly na obou stranách. My jsme hráli svoji hru, hráli jsme kolektivně. I když se nám zranil ke konci prvního poločasu Martin Dudla, táhli jsme pořád za jeden provaz a šli jsme za cílem derby vyhrát. Jsem obrovsky spokojený, už od rána jsem měl takovou nervozitu, kterou málokdy mívám. Jsem spokojený s výkonem i výsledkem,“ užíval si výhru Jan Buryán, který hned krotil přehnaný optimismus. „Musím apelovat na kluky, že soutěž teprve začíná a první vlaštovka podzim nedělá. Byl bych nerad, aby to bylo jako před dvěma měsíci, kdy jsme v Ostré uhráli remízu a vyhráli na penalty, což byl náš vrchol, a pak šly naše výkony dolů a měli jsme co dělat, abychom soutěž zachránili. Na to si musíme dát bacha a připravit na to kluky. Soutěž teprve začíná, nesmíme polevit,“ dodal Buryán.

Ostrá - Polaban Nymburk 0:1

Branky: 59. Korec. Rozhodčí: Baum. ŽK: 4:3. Diváci: 300. Poločas: 0:0.

Sportovní sdružení Ostrá: Keller – Poběrežský, Bejda, Hošťálek, Šimáček – Hudec (66. Fingerhut), Knobloch, Vobořil, Řezníček – Horák, Smetana (74. Novotný).

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, T. Dudla, Bohdan, Novotný – Hobík (74. Dudek), Škarecký, Vobořil, Podzimek – M. Dudla (46. Koubský), Korec (86. Vaníček).