Kosmonosy – Poříčany 4:1

Domácímu celku vyšel náramně vstup do zápasu. Už po jedenácti minutách vedli o dva góly. První dal Fabián z pokutového kopu, o minutu později přidal druhou trefu Horák. A před pauzou udeřil ještě Šulc. Za hosty sice snížil Petr, ale pojistku přidal svým druhým zásahem Horák.

„Domácí dali rychlé dvě branky, to první z penalty. A druhá branky záhy vlastně určila ráz celému utkání. Domácí byli na koni. My jsme sice ve druhém poločase vykřesali naději, ale vzápětí jsme inkasovali počtvrté. Domácí byli lepší,“ uznal trenér poříčanského mužstva Jiří Kabyl. „Důležitý moment celého zápasu byla branka na jedna nula z penalty. Oni vyrostli, to jim hodně pomohlo. Nějaké šance jsme také měli. Ještě v prvním poločase jsme měli jednu velice dobrou Ve druhém poločase jsme hráli buď a nebo, otevřeli jsme to. V závěru se už hrálo uvolněně,“ vyprávěl po utkání Kabyl.

Branky: 11. a 60. Horák, 10. Fabián (z PK), 40. Šulc – 56. Petr. Poločas: 3:0.

SK Poříčany: Malík – Janda (77. Bím), Petr, Skořepa, Zolotuchin (46. Stárek), Pergl (83. Dvořák), Chlapec, Kabyl, Jindřich, Houžvička, Kutina.