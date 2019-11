A trenér nymburského mužstva Jan Buryán byl pochopitelně hodně rozladěný. „Byl to pro nás nejdůležitější zápas podzimní části soutěže a my jsme ho nezvládli. Za mě obrovská nespokojenost, takhle se o záchranu nehraje,“ zlobil se na celý tým šéf nymburské lavičky.

Přitom jeho tým nezačal špatně. Ale chybělo to hlavní – gól. A ten dal chvíli před poločasem hostující celek. „Dvacet minut jsme měli soupeře na talíři, oni čekali, co s nimi provedeme. Měli jsme dva náznaky šancí, ale bez úspěchu. A pak jsme zase po jedné chybě branku dostali. To je pořád to samé, to se stále opakuje,“ láteřil Jan Buryán. „Po dvaceti minutách hry jsme zase čekali my, co s námi provede soupeř. Ten se dostal do brejkové situace po našem podklouznutí a byl z toho první gól,“ popsal důležitý moment utkání kouč.

Před zápasem dělily oba celky v tabulce tři body, nyní už ztrácí Polaban na svého protivníka šest bodů. Zápas o pomyslných šest bodů Nymburk nezvládl a krčí se na dně tabulky.

Polaban - Libiš 0:3

Branky: 40. a 57. Vetešník, 81. Očovan. Rozhodčí: Maiello. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Bohdan, T. Dudla (46. Vobořil), Podzimek – Hobík (58. M. Dudla), Škarecký, Vyskočil, Novotný – Zörkler (70. Vaníček), Mařík (70. Koubský).