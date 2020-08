Polaban – Náchod 3:2

„Náchod je tým, který bude usilovat o přední příčky. My máme na úvod těžký los a toto vítězství je pro nás po ne příliš vydařené přípravě velká vzpruha,“ oddechl si jeden z trenérů nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „V prvním poločase jsme vedli zaslouženě tři nula, to bylo jednoznačné, plnili jsme všechno, co jsme si řekli. Hráli jsme z bloku na brejky. A měli jsme ještě dvě stoprocentní příležitost po standarkách. Ve druhém poločase soupeř potvrdil kvalitu a bylo z toho drama. Mrzí mě, že jsme neproměnili jedno z přečíslení ve druhé půli, kdy jsme měli soupeře dorazit.,“ dodal Vlk.

Branky: 11. a 13. M. Dudla, 42. Novotný – 82. Malý (z PK), 90. Rojšl. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 4:4. Diváci: 110. Poločas: 3:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Mejzr, T. Dudla, Svoboda, Herčík – Škarecký, Nepovím (60. Jarschel) – Kotek, Hobík (72. Vaníček), Novotný – M. Dudla (90+1. Zoubek).

(kub)