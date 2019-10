Poříčany sehrály naprosto vyrovnané utkání. Ale se smutným koncem. „Bohužel, rozhodují góly, a ty jsme nedali. První poločas jsme hráli z bloku a čekali na své šance. Dvě, tři věci jsme tam měli, ale bohužel v té největší Šmidrkal přestřelil. Domácí určovali hru, ale my dobře bránili. Až ve 35. minutě přišla standardka, kdy náš gólman míč vyrazil a domácí hráč krásné z voleje trefil vedení domácím. Tak se šlo do kabin,“ popsal prohrané střetnutí trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

„Druhou půli jsme soupeře přehrávali. Spoustu šancí jsme nevyřešili ve finální fázi. Přišly i dvě příležitosti, kdy v největší trefil Janda domácího hráče. A zase se ukázalo nedáš – dostaneš. To jsme domácím darovali druhou branku po naší chybě. Poté ještě mohl snížit Janda, ale mířil mimo. Tak utkání zůstalo dva nula,“ řekl kouč Šmejkal. „Klukům nemůžu nic říct. Bojovali, ale bohužel body to nepřineslo. Nebudeme si nic nalhávat, chybí nám zabiják do vápna. Hráč, jaký byl třeba minulý rok Nádeníček. Ale to je fotbal. Budeme pracovat a musíme zkusit urvat body za týden doma,“ řekl poříčanský trenér Šmejkal.

Dvůr Králové – Poříčany 2:0

Branky: 37. Dvořák, 75. Knespl. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Průcha. Diváci: 300. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Janocsko (27. Malík) – Zdeňka, Seifert, Touš, Zolotuchin (84. Stárek), Janda, Gajdasz, Kotek (46. Svoboda), Ramšák (80. Bím), Kokoška, Šmidrkal.

Markéta Stiborová