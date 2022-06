„Začali jsme celkem slušně dostali jsme se i do šancí. Nejdříve Bím utekl, ale nezakončil, potom Koula proměnil svoji šanci, ale bohužel pomezní viděl ofsajd. Tak přišel trest na druhé straně po naší chybě. Zareagovali jsme rychle a hned vyrovnali Urbanem. Pak přišla největší chyba utkání, v poslední minutě první půle jsme nedohráli standardku a hosté šli do vedení,“ řekl k prvnímu poločasu kouč Poříčan Zdeněk Doležal. „Druhou půli nás sudí ještě poslal do deseti. I tak se Janda dostal do tutovky, ale nedal. Ale kluci bojovali do konce, bohužel nestálo a nestojí při nás trošku štěstí. Hosté ještě dali v 90. minutě z brejku na 1:3, ale hned korigoval Bím na 2:3. Dlouho jsem neviděl, aby po zápase při prohraném zápase tleskala celá tribuna. Za to divákům děkujeme a jsme za to moc rádi, tohle už se moc v dnešní době neděje,“ potěšilo kouče poražených.

Byl to zápas blbec. Domácí chtěli víc než my, uznal Milan Šikl

Branky: 28. Urban, 90+3. Bím – 25. Ansorge, 45. Rojšl, 89. vlastní Malík. ČK: 55. Kutina – 90. Kabeláč. Poločas: 1:2

SK Poříčany: Malík – Kutina, Skořepa, Holler, Makovský, Gajdasz (86. Dvořák), Kalabiška (72. Hetcl), Janda, Urban, Bím, Koula (79. Bízlík).