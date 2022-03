Tak to se jim opravdu nepovedlo. Poříčany se v prvním poločase nestačily divit, co že se to na trávníku děje. Za půl hodiny prohrávaly o tři branky, do přestávky inkasovaly ještě jednou. Aby toho nebylo málo, dal si Chlapec po pauze vlastní gól. Konečnou podobu výsledku dal v poslední minutě střídající Petr.

„My jsme deset minut hráli, měli jsme dvě šance, jenže ty jsme nedali. Bylo to na jednu bránu, začátek byl super. Jenže pak jsme ztratili míč a Čížek nám dal první branku. Tento hráč udělal celý zápas,“ řekl po zápase trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Za chvíli jsme dostali zase z brejku druhý gól a po třetím už to šlo do kopru. V prvním poločase nás soupeř vyškolil, přejeli nás rychlostně, kondičně i silově. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě, pro mě je to velké zklamání a tohle jsem nečekal. Tochovice hrály výborně, týmově. A my jsme hráli špatně,“ popsal utkání kouč Poříčan.

Branky: 10. a 30. Čížek, 23. Sirotek, 40. Jendruščák (z PK), 52. vlastní Chlapec – 90. Petr. Poločas: 4:0.

SK Poříčany: Malík – Makovský (61. Urban), Zolotuchiun (53. Stárek), Kalabiška (61. Hetcl), Janda (53. Petr), Bím, Kabyl, Skořepa, Houžvička, Kutina, Chlapec.