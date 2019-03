Kolín – Polaban Nymburk nastoupil do posledního přípravného zápasu s Kolínem. I když si fotbalisté Polabanu dokázali vytvářet šance, nakonec po povedené střele do šibenice vyhrál souboj dvou divizních celků Kolín 2:1. Nyní se Polaban soustředí na první jarní mistrovské utkání s Březovou.

„Po dlouhé době jsme hráli zápas na přírodním hřišti. Chvíli trvalo, než si na to kluci zvykli. Řekl bych, že jsme odehráli vyrovnané utkání. Možná měli domácí více balon na kopačkách, ale nějak nás moc neohrožovali. Nám se podařilo vyrovnat. Vytvořili jsme si tlak z rohů, ze standardních situací. Nakonec ale soupeř navýšil skóre na 2:1 krásnou střelou do šibenice. Co se probudili mravenci po zimě, tak je pěkně domácí hráč vymetl. Já jsem hlavně rád, že se nikomu nic nestalo, protože to hřiště nebylo úplně v ideálním stavu,“ řekl kouč Nymburka Jan Buryán. „Nyní se můžeme soustředit na Březovou. Už přemýšlím nad tímto utkáním a doufám, že i kluci budou nastaveni na to se s nimi poprat. Bude to první velký jarní boj. Snad tento zápas v Březové zvládneme výsledkově i fotbalově dobře,“ přeje si Buryán.