Poříčany – Trutnov 0:4

Utkání mělo stejnou podobu jako minulé utkání v Horkách. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Prvních pětadvacet minut jsme si vytvořili i tři gólové šance, bohužel bez využití. Naopak soupeř hned z první šance vstřelil branku a náš tým to úplně zlomilo. Přestali jsme hrát a bohužel hosté vstřelili ještě dvě branky. Využili každou naši chybu. Do kabiny jsme šli za stavu nula tři a bohužel bylo po zápase,“ uvedl poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Za druhou půli nemůžu říct klukům nic. Chtěli hrát, snažili se, ale bohužel jsme opět branku vstřelit nedokázali. Hosté pak ještě korigovali jedním gólem. Smutné je, že na šance to bylo zcela vyrovnané, ale zkušenější hosté s tím naložili lépe. To je realita, Trutnov už hraje divizi nějaký pátek, my jako nováček máme plno kluků, co tuto soutěž hraje poprvé a na to hodně doplácíme. Chtěl bych poděkovat fanouškům, že nás i za nepříznivého stavu podporovali,“ doplnil Šmejkal.

Branky: 27. Holubec, 38. a 44. Doubic, 81. Zieris. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Trska. Diváci: 150. Poločas: 0:3.

Poříčany: Janocsko – Zdeňka, Ramšák, Touš, Zolotuchin, Janda, Puk, Gajdasz, Pergl (59. Svoboda), Kokoška (82. Malík), Šmidrkal (46. Kotek).

Markéta Stiborová