Domácí borci sice v poločase vedli nejtěsnějším rozdílem, když se trefil obránce Kutina. Hosté se nevzdávali a o své výhře rozhodli na konci utkání. V 72. minutě vyrovnal z pokutového kopu Hruška, tři body pro Dvůr Králové trefil v poslední minutě Plašil. Domácím tak zbyly oči pro pláč.

„Pro mě byl tento zápas obrovským lidským zklamáním. Po odvolání hlavního trenéra pana Kabyla a nástupu Míry Doležala na pozici trenéra se mnou, se rozhodli někteří hráči nenastoupit do zápasu z nějakých důvodů,“ kroutil nevěřícně hlavou jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Takže už před zápasem jsme museli řešit, aby nás bylo vůbec jedenáct. Pomohli nám kluci z béčka, ze třetí třídy, za což jim moc děkuji,“ uvedl pořádně rozladěný trenér Poříčan.

FOTO: Vyrovnaná bitva v derby měla šťastný konec pro Poděbrady

„Ohledně zápasu nemám klukům co říct, nechali na hřišti srdce a rvali se až do poslední minuty zápasu,“ našel pozitivum kouč Šmejkal. „První poločas jsme dokonce vedli 1:0, jenže postupem času klukům docházely síly a z toho pramenily chyby a hosté srovnali po hodině hry z pokutového kopu. Dále jsme drželi remízový stav až do 91. minuty, kdy jsme inkasovali smolný gól a soupeř tím obrátil na konečných 1:2. Ti kluci, co nenastoupili, vrazili zbytku týmu, se kterým sdíleli dvě až tři sezony jednu kabinu, kudlu do zad! Nikdy jsem tohle nezažil a doufám, že už nikdy nezažiju. Klukům, co tam nechali vše, chci poděkovat,“ byl emotivní trenér Poříčan.

Branky: 29. Kutina – 72. z PK Hruška, 90. Plašil. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Janocsko – Kutina, Holler, Skořepa, Makovský, Gajdasz, Hetcl, Kalabiška, Janda, Urban, Bím.