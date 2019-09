Letohrad – Poříčany 2:3

Do zápasu Poříčany vstoupily velmi dobře. „Po deseti minutách se trefil nechytatelnou bombou Seifert. Bohužel jsme ale hned inkasovali. Toto se nesmí stávat. Dále byli domácí lepší v držení míče, my čekali na brejky. Ale dvě velké šance jsme nevyužili, a přišel trest. Dobře, že jsme hned zareagovali a Janda dokázal vyrovnat. Tak skončil i poločas. Klukům jsem říkal, ať vydrží a vytrestáme je z brejku,“ popisoval mač trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Kdyby byl výsledek po 60. minutě 2:5, nikdo by se nedivil. „Naše největší bolest je proměňování šancí. Nejdříve se řítil Gajdasz, následně Zolotuchin, ale bez gólového vyjádření. Naštěstí se trefil Kokoška. Poté už jsme vítězství urvali! Klukům děkuji, takhle se hraje o body,“ dodal kouč.

Branky: 12. Filip, 36. Zbudil – 11. Seifert, 41. Janda, 69. Kokoška. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Svoboda. Diváci: 130. Poločas: 2:2.

SK Poříčany: Malík – Zdeňka, Seifert, Touš, Zolotuchin (54. Ramšák), Janda (90. Bím), Puk, Gajdasz (86. Pergl), Kotek, Kokoška, Šmidrkal (67. Svoboda).

Markéta Stiborová