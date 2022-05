Poříčany urvaly bod. Ten trefil ve druhé minutě nastavění útočník Petr

Už potřebovali urvat nějaký ten bodík do tabulky divizní skupiny C a nakonec se jim to s vypětím všech sil podařilo. Fotbalisté Poříčan hráli na svém trávníku nerozhodně s celkem Libiše, plichtu zařídil domácím ve druhé minutě nastavení útočník Petr. Po zápase byl vyloučen hostující náhradník Velek, který prudce vrazil rukama do jednoho z domácích borců.