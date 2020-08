Těsně před poločasem poprvé udeřilo. Na rohový kop si naběhl Janda a jeho levačka byla neomylná. Těsné poločasové vedení dávalo hostujícím fotbalistům velkou naději na dobrý výsledek. Vše podpořil během jedenácti minut ve druhém poločase útočník Jindřich dvěma zásahy. Po necelé hodině hry tak bylo rozhodnuto.

„Kluci zápas odmakali. Je to pro nás hodně důležitý výsledek,“ potěšil herní projev a samozřejmě i výsledek poříčanského trenéra Zdeňka Šmejkala. „Začátek byl opatrný z obou stran. My jsme byli o trošku lepším týmem, ale v některých případech jsme nevyřešili dobře finální fázi akcí. Do vedení mohli jít domácí, ale jejich útočník míč v dobré pozici nečekal a nedokázal dobře zakončit. Pak jsme dali před pauzou branku a mohli jsme do poločasu přidat druhou,“ hodnotil první poločas vítězného střetnutí Šmejkal.

Po změně stran přišly dvě trefy Jindřicha a bylo hotovo. Se stavem nula tři už domácí nic udělat nedokázali. „Nejprve jsme nevyužili šanci, ale po následném rohu se hlavou trefil Jindřich. A když přidal za chvíli další gól, bylo po zápase. Pak jsme mohli přidat ještě klidně tři branky. Je to důležitá výhra, soupeře jsme pustili jen do dvou pološancí. Ale ty měla Hora ještě za stavu nula nula,“ podotkl kouč Poříčan.

Pro jeho tým je to psychická vzpruha. Za týden hrají Poříčany doma derby s Polabanem Nymburk. „Pokud vyhrajeme, budeme mít do dalších zápasů trochu klid,“ dodal Šmejkal.

Kutná Hora - Poříčany 0:3

Branky: 39. Janda, 47. a 58. Jindřich. Rozhodčí: Míč. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Poločas: 0:1.



SK Poříčany: Malík – Zolotuchin, Kabyl, Houžvička, Kutina – Bím, Skořepa, Skuhravý (72. Pergl), Janda (62. Gajdasz) – Petr (77. Stárek), Jindřich.