Poříčany hledají střelce. Ani přes mnoho šancí se jim nedaří střílet góly. A na to doplácejí. Po nerozhodném prvním poločase přišla druhá půle, kdy šli do vedení hosté v osmasedmdesáté minutě. O minutu později Čáslav navýšila vedení o další branku a domácí už s tím nedokázali nic udělat. S Čáslaví poříčanský tým v sedmém kole divizní skupiny C prohrál doma o dvě branky. Se šesti body se nováček soutěže krčí na čtrnácté pozici.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. „ V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší. Měli jsme pět vyložených šancí. Bohužel ale nic nedáme,“ krčil zklamaně rameny trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal. „Druhou půli jsme trošku vyklidili pole a hosté začali zlobit. I tak jsme si vypracovali další tutovku, ale opět jsme nedali. A bohužel v osmdesáté minutě využil soupeř jednu standardku a šel do vedení. Poté přišel zkrat, kdy jsme se nedohodli v obraně, a hosté pojistili výhru. Je to pořád stejné. Vytvoříme si spoustu šancí, ale bohužel nemáme střelce. Už nás to stálo minimálně šest bodů,“ doplnil po utkání kouč Šmejkal. Poříčany – Čáslav 0:2 Branky: 78. Richard, 79. Kořínek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Fojtík. Diváci: 120. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Malík – Zdeňka, Seifert, Touš, Ramšák (84. Bím), Janda, Puk (69. Pergl), Zolotuchin, Svoboda (46. Gajdasz), Kokoška, Šmidrkal.

