Poříčany – Kolín 0:3

Domácí hráči i fanoušci čekali na gól marně. A tak museli přihlížet tomu, jak branky padají do jejich sítě. Poříčany načal už po třinácti minutách hry Vondráček, druhý gól přidal Bareš. A když se střelecky prosadil ještě Šindelář, bylo zaděláno na jasný výsledek. A to se hrálo jen dvaatřicet minut. Další branka už ale nepadla.

„Jak už jsem dříve předeslal, nám chyběli tři hráči a nastoupil ten, kdo měl nohy a kdo se na to cítil,“ ulevil si trenér poříčanského týmu Jiří Kabyl. „Přesto si myslím, že jsme byli soupeři důstojným soupeřem. Hosté byli lepší a do poločasu vedli o tři branky. Po změně stran jsme šli sami na bránu a měli jsme ještě další dvě nebo tři šance. Každopádně ale bylo vidět, že Kolín je kvalitnější a fotbalovější, z každé své šance dal gól a to byl hlavní rozdíl. Zasloužili jsme si alespoň snížit, ale tři body pro Kolín jsou zasloužené,“ uznal kouč Poříčan.

„V prvním poločase jsme předvedli solidní výkon, který jsme korunovali třemi góly. Kluci hráli s chutí. Po změně stran jsme se nikam zbytečně nehnali, zaměřili se na to nedostat branku. I přesto, že si oba týmy vytvořily nějaké šance, skončilo to naší zaslouženou výhrou tři nula,“ liboval si trenér kolínského mužstva Petr Pavlík.

Branky: 13. Vondráček, 25. Bareš, 32. Šindelář. Poločas: 0:3.

SK Poříčany: Malík – Janda, Skořepa (68. Zolotuchin), Stárek, Kutina, Pergl, Chlapec, Jindřich (78. Dvořák), Valín, Urban, Bím (49. Gajdasz).

FK Kolín: Otáhal - Hakl, Soběslav, Štancl – Vácha, P. Čapek (84. Koděra), Milec (86. Šlehofer), Šindelář, Valenta (69. Hudec) – Vondráček (69. Sodoma), Bareš (84. Vojta).