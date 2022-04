Regionální derby rozhodl už v prvním poločase čáslavský Hejný. Během šesti minut zasadil Poříčanům dvě bodné rány. Deset minut po pauze sice vykřesal naději Makovský, ta ale definitivně zhasla jedenáct minut před koncem po trefě domácího Slavíka.

Hora pořádnou šanci neměla, proto vyšla střelecky i bodově naprázdno

„Sestavu jsme lepili, ale nakonec jsme sahali do osmdesáté minuty po bodu,“ uvedl po zápase poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal. „Měli jsme dobrý začátek a dvacet minut bylo vyrovnaných. My jsme dokonce trefili tyč. Pak jsme ale dostali dva slepené góly. Oklepali jsme se z toho a měli šanci, Kutina šel sám, ale gólman mu to chytil. Ve druhém poločase domácí na třicet minut úplně umřeli a my jsme dokázali z pokutového kopu snížit. No a opět jsme po standardní situaci trefili tyč. Domácí pak po brejku svou výhru pojistili. Překvapilo mě, jak jsme druhou půli odehráli, nemůžu klukům nic vytknout, měli jsme na bod. Kluci to odmakali,“ řekl trenér poražených.

Branky: 25. a 31. Hejný, 79. Slavík – 55. Makovský (z PK). Poločas: 2:0.

SK Poříčany: Malík – Petr, Janda, Zolotuchin, Pergl, Bím, Stárek, Hetcl, Makovský, Kutina, Skořepa.