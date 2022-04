Hosté to domácímu celku tak trochu usnadnili. Především Prokorát, který viděl na začátku druhé půle druhou žlutou kartu a následně musel do sprch. Poříčany dokázaly početní výhodu využít dokonale. Sedmnáct minut před koncem skóroval Bím. Chvíli před koncem dostal červenou kartu ještě hostující Tarasiuk a v nastavení pojistil výhru domácích borců střídající Petr.

I.B třída: Milovická výhra byla dárkem k Fišerovým narozeninám

„Byl to urputný boj na těžkém terénu. První půle byla hodně vyrovnaná, hodně bojovná. Soupeř měl dvě šance, dal jedno břevno, my jsme trefili tyč a měli jsme také ještě jednu příležitost. Na šance to bylo asi dva dva. Pro diváky to ale bylo hrozné utkání, spíš kopaná než fotbal a bylo to také dost tvrdé, často až za hranou,“ vyprávěl po utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Pak dostali hosté červenou kartu a to rozhodlo. My jsme na to reagovali tím, že jsme poslali do hry útočníka Petra. Ten vrátil míč před branku a Bím dával do prázdné brány. Soupeř to otevřel a když dostal druhou červenou, udeřili jsme po brejku zase my. Hostům velmi dobře zachytal gólman Fülöp, soupeře podržel, jinak mohlo být rozhodnuto dřív. Sice se na to nedalo koukat, ale pro nás to jsou důležité tři body,“ byl rád kouč vítězného mužstva.

Branky: 73. Bím, 90+3. Petr. ČK: 48. Prokorát, 87. Tarasiuk (oba Horky). Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Malík – Kalabiška (85. Hetcl), Kabyl, Janda, Stárek (55. Petr), Makovský, Bím, Zolotuchin (73. Gajdasz), Houžvička, Skořepa, Chlapec.