Před zimní pauzou Poříčany prohrály nejnižším skóre a to v divizní utkání s Kolínem. Své šance si vytvářeli hlavně domácí fotbalisté, ale nedokázali proměnit ani jednu. Právě naopak se ve druhém poločase prosadili hosté a a díky tomu zvítězili.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Prvních patnáct minut to bylo oťukávání. „Kolín tam měl jednu šanci, ale nevyužil. Poté jsme hráli už jen my. Nejdříve Janda trefil krásnou střelou břevno. Pak Zdeňka z rohu hlavičkoval, ale vedle. O dalších pět minut znovu zkoušel štěstí Janda, ale opět do tyče. A aby toho nebylo málo, zahodili jsme penaltu, kdy dorážku dvakrát soupeř vykopl z čáry,“ chytal se za hlavu trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.