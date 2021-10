Poříčany – Benátky 1:1

Domácí fotbalisté už potřebovali bodovat. Po vydařeném úvodu sezony se v tabulce lehce propadli, soutěž je ale nesmírně vyrovnaná. Tři body chybí Poříčanům na čtvrtou příčku, pět bodů náskoku mají na předposlední tým. Zápas začal gólově lépe pro hosty, kteří dali úvodní branku ve 21. minutě. Trefil se Macek. Jejich vedení ale vydrželo jen devět minut, kdy vyrovnal Houžvička. Dalšího gólu se už diváci nedočkali. Poříčany v poslední minutě přišly o vyloučeného Houžvičku, který podle zápisu o utkání hlavou udeřil protihráče do obličeje v přerušené hře. Může tak zřejmě čekat tvrdý trest.

„My jsme začali dobře, měli jsme mírný tlak. Soupeř ale z první vážnější akce, která se mu povedla na výbornou, udeřil. My jsme se vrátili do zápasu, po rohu se trefil Houžvička. Pak se hrál vyrovnaný a bojovný fotbal. My jsme měli už nějaké náznaky, z tohoto pohledu je remíza asi zasloužená,“ hodnotil utkání trenér Poříčan Jiří Kabyl.

Ten měl pro své svěřence jen slova chvály. „Máme sice jen bod, ale kluky musím nesmírně pochválit. Trénujeme v sedmi lidech, ráno odpadli další dva. Není to tak, že by hráli nejlepší, ale hrají nejzdravější. Máme spoustu nemocných a zraněných. Kluci zápas odmakali, oddřeli a zaslouží velkou pochvalu,“ liboval si Kabyl.

Na konci došlo k vyloučení Houžvičky. „Došlo tam k faulu a pak už tam bylo hodně lidí okolo. Bylo to na druhé straně od nás a neviděl jsem, co se stalo. Najednou rozhodčí ukázal červenou kartu a bylo to,“ dodal Kabyl.

Branky: 30. Houžvička – 21. Macek. ČK: 90. Houžvička (Poříčany). Poločas: 1:1.

SK Poříčany: Malík – Janda, Skořepa, Urban (67. Petr), Valín, Houžvička, Bím (85. Stárek), Kabyl, Kutina, Jindřich, Chlapec.