Náchod - Poříčany 0:2

Náchod je předposlední a na tom nic nezměnilo ani závěrečné utkání podzimu. Janda načal domácí první brankou po dvaceti minutách hry, soka dorazil Skořepa patnáct minut před koncem.

„Je to zasloužené. Byli jsme lepší a také fotbalovější,“ pochvaloval si trenér poříčanského mužstva Jiří Kabyl. „Náš gólman si po utkání sundal dres a neměl na něm ani flíček,“ usmál se kouč divizního celku. „Měli jsme o dost více šancí, měli jsme z toho vytěžit více. První šanci jsme měli my, pak měl velkou šanci soupeř, ale otevřeli jsme skóre a už jsme měli vyhrát první poločas vyšším rozdílem. Takže u nás panuje s konečným výsledkem spokojenost. I když našim třtím střídajícím hráčem byl gólman. Máme dvacet bodů a s tím jsme spokojeni,“ přidal Kabyl. „Když se vyhraje poslední zápas sezony, navíc venku a pak je rozlučka, tak je to vždycky dobré,“ mnul si spokojeně ruce kouč Poříčan.

Branky: 20. Janda, 76. Skořepa. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Malík – Chlapec, Zolotuchin, Janda (90. Valín), Pergl, Jindřich, Kabyl, Kutina, Petr (90. Polomský), Skiořepa, Urban (81. Gajdasz).