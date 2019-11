Náchod – Poříčany 3:1

Poříčany začaly velmi dobře, kdy po levé straně utekl Janda a krásným centrem našel Bíma. „Ten uklidil míč do brány. Poté jsme bránili a čekali na brejky. Soupeř má svou kvalitu a určoval hru, ale do velkých šancí jsme je nepouštěli. Tak jsme udrželi výsledek do poločasu 0:1,“ popsal trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Bohužel hned po pěti minutách jsme obdrželi hloupou branku z rohu, a aby toho nebylo málo, o deset minut později přidal soupeř další gól. I za stavu 2:1 pro domácí jsme sahali po bodu, ale bohužel přišlo nedáš – dostaneš. Když už jsme hráli vabank, dostali jsme ke konci na 3:1. Naši sestavu hodně ovlivnilo trio hráčů ze základní sestavy, které nebylo k dispozici. Klukům, co nastoupili, ale nemám co vytknout. Makali pro tým,“ pochválil tým Šmejkal.

Branky: 49. Kabeláč, 61. Rojšl, 58. Malý – 8. Bím. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Braun. Diváci: 140. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Malík – Svoboda, Seifert, Zdeňka, Gajdasz – Ramšák, Prejsek, Šmidrkal (73. Stárek), Kotek – Janda, Bím.

Markéta Stiborová