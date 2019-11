Domácí vedli ještě dvaadvacet minut před koncem utkání o dvě branky. Jenže pak dostali dva góly po standardních situacích během dvou minut a hosté byli na koni. A také se jim podařilo vsítit další tři góly.

„Ještě v šedesáté minutě jsme vedli dva nula. Ale celé utkání ovlivnila sobotní nehoda našeho brankáře Plačka. To hráče psychicky poznamenalo,“ uvedl po utkání Jiří Dozorec, který po odstoupení hlavního trenéra Buryána vedl Polaban jako hlavní kouč. „A to ještě Kožurik zachytal dobře. Ztratili jsme dobře rozehraný zápas, je vidět, že je na hráčích deka. Rozhodlo to, že jsme dostali během dvou minut dva góly. Psychicky jsme to nezvládli,“ dodal Dozorec.

Polaban – Dvůr Králové 2:5

Branky: 29. Bohdan (z PK), 52. Mařík – 69. Macháček, 68. a 75. Karal, 89. Hruška, 90. Knespl. Rozhodčí: Míč. ŽK: 3:2. Diváci: 140. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Kožurik – Podzimek, Bohdan, Vyskočil, T. Dudla – Novotný, Vobořil, Škarecký, Lukeš – Korec (87. M. Dudla), Mařík.