Kosmonosy – Polaban 4:1

„Pro nás velká škoda,“ ulevil si po utkání trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Do stavu tři jedna jsme byli domácím rovnocenným soupeřem. V prvním poločase jsme byli herně trošku lepší a po brance domácích jsme zaslouženě vyrovnali. Měli jsme tři vyložené šance, ty jsme nedali, navíc jsme trefili tyč,“ hodnotil první půli Vlk. „Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, nastřelili jsme břevno a měli jsme i dorážku. To byla smůla. A z protiútoku jsme po ruce dostali gól z penalty. No a následně jsme si dali vlastní gól. To nás položilo. Pak jsme měli ještě tři šance z dorážek, ale domácí vykopávali míč z brankové čáry. V Kosmonosech jsme mohli bodovat, ale stála při nás smůla. Bolí nás to, že jsme nedali vyložené příležitosti a to jsme jich měli dost,“ řekl k zápasu kouč Nymburka.

Branky: 11. Žižka, 48. Horák (z PK), 55. vlastní Mejzr, 71. Fabián – 32. Hobík. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:0. Diváci: 200. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, T. Dudla, Svoboda, Mejzr (55. Krušinský) – Škarecký, Kotek – Jarschel (77. Wiehl), Hobík (82. Ouředník), Novotný (82. Filip) - Nepovím.