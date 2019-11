Benátky – Polaban 5:0

„Věděli jsme, na jaké pozici jsou Benátky a na jaké jsme my. Chtěli jsme hrát takticky, ale vůbec jsme to nezvládli. Zaslouženě jsme prohráli pět nula,“ nehledal výmluvy trenér nymburského celku Jan Buryán.

„My jsme v hodně složité situaci. Měli jsme ve hře hodně zkažených přihrávek, je na nás vidět obrovská deka. Kdyby to hráči odjezdili, tak bych to pochopil, ale tak to nebylo. Jsem z toho smutný,“ vyprávěl po utkání nymburský kormidelník.

Jeho tým je po čtrnácti odehraných zápasech s deseti body na úplném dně tabulky. „Uvidíme, co bude dál. Navíc v posledním kole podzimu hrajeme s Dvorem Králové,“ dodal trenér Polabanu.

Branky: 44. a 67. Košek, 6. Zabilanský, 70. Čakurda, 77. Macek. Rozhodčí: Baum. ŽK: 0:3. Diváci: 100. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Bohdan, Tomáš Dudla (58. Hobík), Podzimek – Novotný, Vobořil (46. Martin Dudla), Vyskočil, Koubský (46. Korec), Lukeš (73. Krušinský), Mařík.

(kub)