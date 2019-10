Už už to vypadlo na plný bodový zisk, ale své těsné vedení neudrželi. Fotbalisté Polabanu Nymburk hráli v dalším divizním utkání po devadesáti minutách s celkem Velkých Hamrů nerozhodně, druhý bod si připsali po penaltovém rozstřelu. Hosté vyrovnali šest minut před koncem.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

„Se dvěma body bychom měli být spokojeni. Ale mrzí nás, že jsme vyrovnávací gól dostali až na konci utkání. Jinak jsme sahali po třech bodech. Za naše nasazení a za to, že jsme dali do hry srdíčko, jsme byli odměněni v penaltách,“ vyprávěl po utkání trenér nymburského mužstva Jan Buryán. „Věděli jsme, proti komu hrajeme. Hosté mají ve svém středu bývalé ligisty a hodně šikovné mladíky, kteří prošli třeba Jabloncem. Kluci se na to ale dobře připravili a zápas odmakali. Konečně jsme hráli to, co chceme. Byli jsme nebezpečnější. Ještě máme čtyři kola na to, abychom splnili svůj cíl, který jsme si dali,“ dodal kouč.