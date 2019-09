Prohráli už potřetí za sebou a opět nedali ani jeden gól. Kvůli mizerné produktivitě mají na svém kontě po čtyřech zápasech jen tři body. Fotbalisté Polabanu Nymburk vyhráli pouze v prvním divizním kole letošní sezony (v Ostré 1:0), od té doby jdou od jedné porážky ke druhé. Naposledy prohráli na svém stadionu s celkem Vysokého Mýta 0:2.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Na marodku nám přibyl Novotný, takže jsme šli do zápasu s kluky, kteří hráli ještě v minulé sezoně za dorost. Tomu jsme přizpůsobili taktiku. Chtěli jsme do poločasu udržet bezbrankový stav a to se nám povedlo,“ načal hodnocení trenér nymburského Polabanu Jan Buryán. „Pak ale přišly dvě hrubé individuální chyby, kdy jsme góly soupeři sami darovali. Zarážející je, že se to stále opakuje. Děláme velké chyby a nedokážeme to napravit. Je to škoda, hlavně pro naše mladé hráče,“ litoval Buryán.