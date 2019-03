Nymburk – I jaře chtějí dát šanci hráčům, kteří toho nejvíce odkopali na podzim. Kádr divizních fotbalistů Polabanu Nymburk nedoznal příliš velkých změn. „Řekli jsme si, že tým necháme pohromadě a zásadně do něho nebudeme zasahovat a do týmu zapojíme talentované, dorazové dorostence,“ uvedl trenér nymburského Polabanu Jan Buryán.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Přišel jen Korec z Horek nad Jizerou. Odešli hlavně mladí, kteří nedostávali tolik příležitostí. Jsou to Drobný, Mejzr a Jakubec. Zkušený Tomáš Svoboda se zotavuje po operaci kolene a bude se rozehrávat v Sadské. Citelnou ztrátou by mohl být rychlonohý univerzál Bodlák, který zamířil do Ostré.