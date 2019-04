Ostrov – Dá se říct, že se jednalo o záchranářský duel. Divizní fotbalisté Polabanu Nymburk jej ale nezvládli a na hřišti Ostrova prohráli o jediný gól 2:3.

„Začali jsme laxně, jako že se nám nemůže nic stát, že je soupeř pod námi. Ale už ve čtvrté minutě jsme dostali první gól, to jsme ještě asi byli v autobuse. To nám ale nepomohlo a inkasovali jsme podruhé,“ řekl k prvnímu poločasu trenér hostujícího mužstva Jan Buryán. „Do druhého dějství jsme provedli změny a to nám pomohlo. Snížili jsme, jenže hned jsme dostali po nedorozumění třetí branku. Ještě jsme snížili, měli jsme platonický tlak, ale domácí si to pohlídali. Je to pro mě smutné. Minule jsme jezdili, makali, teď to nebylo dobré,“ řekl kouč Polabanu.