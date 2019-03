Březová – Polaban 1:0

Jediná branka zápasu z prvního poločasu zhatila plány hostujícího tábora. „Měli jsme připravenou nějakou taktiku a vizi i se střídajícími hráči, ale to se nesplnilo, protože jsme inkasovali gól. Nejhorší je pro nás ta nula,“ řekl k utkání trenér nymburského mužstva Jan Buryán. „Branku nám dal hlavou nejmenší hráč na hřišti, když jsme nepohlídali centr ze strany,“ popsal rozhodující moment střetnutí nymburský kouč. „Z mého pohledu to byl remízový zápas téměř bez šancí na obou stranách. Přišlo mi, že jsme byli často dost ustrašení. Snad to bude v příštím utkání v pohodě,“ dodal trenér.

Branka: 24. Vaněček. Rozhodčí: Paták. ŽK: 2:5. Diváci: 150. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík (52. Čuřík), Bohdan, Bejbl, Daněk – Hobík (69. Kotek), Vyskočil, Škarecký, Novotný – M. Dudla (46. Korec), Zörkler (85. T. Dudla).