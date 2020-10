Trutnov – Polaban Nymburk 3:0

Jeho tým prohrával už v poločase tříbrankovým rozdílem. „Vstoupili jsme do utkání docela aktivně, ale po ztrátě míče uprostřed hřiště jsme po brejku dostali první gól. No a pak přišla opět ta vlastní branka, což je neuvěřitelné,“ hledal těžko slova kouč Nymburka. „Na tři nula jsme dostali z malého vápna, to byl také skoro vlastní gól,“ vyprávěl Lukáš Vlk.

Po přestávce už branka nepadla. „Sestavu jsme proházeli, zlepšili jsme hru. Pořád nás ale sráží vlastní chyby. Musím říct, že nám nucená přestávka asi prospěje, že si všichni vyčistí hlavy,“ dodal trenér Vlk.“ (mal)

Branky: 24. Zezula, 30. vlastní Kotek, 41. Štěpánek. Rozhodčí: Šedivka. ŽK: 1:5. Poločas: 3:0.

Polaban Nymburk: Petrovič – Herčík, Svoboda (46. Hobík), M. Dudla, Daněk (44. Dovhaniuk) – Škarecký, Kotek (71. Krušinský) – Novotný, Drobný, Nepovím – T. Dudla.