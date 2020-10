Polaban – Benátky 1:4

„Soupeř měl větší kvalitu než my,“ přiznal sportovně jeden z nymburských trenérů Lukáš Vlk.

Jako první udeřili sice domácí, když proměnil pokutový kop Nepovím. Pak už ale dávali góly pouze hostující fotbalisté. Do sítě Polabanu se trefili hned čtyřikrát.

„V prvním poločase jsme s hosty dokázali držet krok. Měli jsme jednoznačně kopat ještě jednu penaltu, to bylo za stavu jedna jedna. K tomu jsme měli jednu stoprocentní příležitost, kterou jsme neproměnili. Nutno ale uznat, že soupeř měl více ze hry,“ vyprávěl po zápase kouč Vlk. „Ve druhém poločase se nám všechno zhroutilo. Hosté dali brzy po přestávce druhou branku a my už jsme nebyli schopni ničeho. Musíme se připravit na Trutnov, to je soupeř, u kterého bychom chtěli nějaké body získat,“ dodal kouč Polabanu.

Branky: 16. Nepovím (z PK) – 20. a 50. Zoubek, 55. Slicho, 72. Boček. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Petrovič – Drobný (61. Hobík), M. Dudla, Svoboda, Herčík – Kotek (77. Daněk), Škarecký – Novotný, Dovhaniuk (61. Jarschel), Nepovím (84. Krušinský) – T. Dudla (77. Filip).