Poříčany – Velké Hamry 0:0

„Z našeho pohledu to bylo dobré utkání. Soupeře jsme skoro do ničeho nepustili, my jsme měli v prvním poločase jednu vážnější šanci hlavou, to ale dobře zasáhl hostující brankář. Ve finále jsme byli asi o něco blíže vítězství. V našem počtu a vzhledem k síle protivníka je remíza dobrá, mužstvo musím pochválit, kluci to odbojovali,“ byl spokojený trenér domácího celku Jiří Kabyl. „Byli jsme asi o něco nebezpečnější, něco jsme mohli dotáhnout. Je to škoda. V defenzivě jsme výborně ustáli souboje, dlouhé balony jsme uskákali. S bodem jsme spokojeni, po minulé porážce kluci přistoupili k zápasu dobře,“ liboval si Kabyl.

;

SK Poříčany: Polomský – Chlapec, Zolotuchin, Janda, Pergl, Jindřich, Kabyl, Kutina, Petr (87. Gajdasz), Skořepa, Stárek (89. Urban).