Lhota – Polaban Nymburk 2:2

Domácí šli do vedení, když se trefil Neumann. Polaban se ale po změně stran zvedl. Stačilo u sedm minut na to, aby otočil stav na svoji stranu. Vyrovnal Hobík, do náskoku poslal Polaban jeho kapitán Nepovím. Radost vydržela hostům jen jedenáct minut a poslední slovo měl domácí Havlíček.

„Bylo to o šest bodů a výsledek pro oba týmy nic neřeší,“ ulevil si trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „První poločas byl z naší strany slabý, hráli jsme bez zaujetí a bez nasazení,“ zlobil se Vlk. „Ve druhém poločase jsme to přeházeli, zvedli jsme se a měli jsme šance. Za stavu dva jedna jsme mohli naše vedení zvýraznit, minimálně dvě příležitosti jsme na to měli. V závěru nás ale domácí ukopali dlouhými balony a jednou jim to tam spadlo. Za druhý poločas si zaslouží kluci malou pochvalu, ale pro nás je to málo,“ dodal nymburský kormidelník.

Branky: 33. Neumann, 68. Havlíček – 50. Hobík, 57. Nepovím. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Petrovič – Ouředník (78. Drobný), Hobík, Novotný, Herčík (61. Mejzr), Nepovím, Krumpholc (46. Jarschel), Hoffmann, Vaníček (90. Krušinský), Čuřík, Bartoš (37. Bubla).